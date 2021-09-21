Уссурийские таможенники изъяли крупную партию контрабандной обуви

Сотрудники Уссурийской таможни изъяли крупную партию контрабандной обуви из Китая. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Изъято около 6000 пар обуви. В документах значилось, что вес товара — около трех тонн. Проверка показала, что обуви гораздо больше.

Вес незадекларированного товара равен почти 7000 тонн. Заведено административное дело.

Ранее в Екатеринбурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в попытке пересылки полудрагоценных камней в Китай.