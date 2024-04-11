Эксклюзив 11 апреля 2024, 23:03 «Успели спасти лошадей». В Оренбурге затопило конноспортивный клуб Лошадей спасли из затопленных конюшен и ипподрома в Оренбурге

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Наводнение добралось до конноспортивного клуба Grand Prestige в Оренбурге. Сотрудники вывезли лошадей из конюшен в безопасное место. Представитель клуба Ольга Захарова рассказала «360», что вода продолжает пребывать на ипподром.

«Сейчас мы перевозим последнюю партию лошадей. Спортивный клуб и ипподром уже полностью затопило. Вода здесь уже выше пояса и продолжает пребывать. К счастью, мы успели вывезти всех лошадей и жеребят», — уточнила она.

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Волонтер Евгения Черникова в разговоре с «360» отметила, что в Орске продолжают спасать домашних животных в зоне подтопления. Неравнодушные люди на лодках проводят разведку в поисках питомцев. Во время одного из таких рейдов они увидели на крыше собаку.

«Собака не двигалась. Мы подплыли на лодке и залезли на крышу. После этого начала бегать. Ее поймали и вытащили на берег», — сообщила она.

Также на соседнем участке на сарае сидели два кота. В итоге одного из них порвал пес, который находился на крыше соседней хозпостройки. Волонтеры достали раненное животное и увезли к ветеринарам.