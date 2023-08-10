Эксклюзив 10 августа 2023, 17:25 «Успела накрыть голову». Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде — о пережитом шоке Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде Лариса рассказала о пережитом шоке Телеканал «360»

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Лариса, одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде, рассказала «360», что в тот момент была на работе — в химическом цехе. Женщина признала, что испытала шок, однако успела спрятать голову.

«Пошел перекрестный дождь из осколков стекла, рамы, поликарбонат летел… Чем-то ударило, сразу накрылась, как в самолете. Хотя бы голову накрыла, согнулась, а кто-то успел под стул, кто сообразил… Шок, неожиданность», — вспомнила Лариса.

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Сейчас она находится в больнице. По ее словам, врачи рекомендовали постельный режим, и она старается его соблюдать, почти не встает с постели. На вопрос о самочувствии женщина ответила, что у нее кружится голова.

Ранее о происшествии «360» рассказал другой пострадавший, Иван. Он находился в гараже, когда на него вдруг стал рушиться потолок, и убежал, однако успел получить травму ноги. Иван признался, что все еще до конца не отошел от случившегося.

Взрыв произошел утром 9 августа на складе с пиротехникой. Сейчас известно о более чем 70 пострадавших.