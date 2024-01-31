Происшествия 31 января 2024, 16:52 Уснувший за рулем водитель устроил смертельное ДТП на трассе в Тюменской области

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на трассе в Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

По предварительным данным, 35-летний водитель Kia уснул за рулем, из-за чего машина выехала на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась с автомобилем Opel, который отбросило на другое транспортное средство.

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Жертвой ДТП стала пенсионерка, находившаяся в салоне второй машины. Водитель и еще один пассажир получили травмы, добавил RT.