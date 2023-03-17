17 марта 2023, 12:09
Уснувший за рулем водитель иномарки устроил ДТП в Нижегородской области
ДТП с участием двух иномарок произошла на 14-м километре автодороги Павлово — Сосновское в Нижегородской области. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
Предположительно, водитель Ford уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения, где врезался в Nissan.
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В результате аварии четыре человека получили травмы. Среди пострадавших — трое пассажиров Nissan и водитель Ford.
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ДТП
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