01 сентября 2023, 14:27
Уснувший за рулем водитель «Газели» устроил ДТП в Нижегородской области
В Сеченовском районе Нижегородской области произошла авария, в результате которой «Газель» опрокинулась на бок. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на УГИБДД региона.
Водитель грузовика рано утром ехал с пассажиром и заснул за рулем. Из-за этого мужчина потерял управление, и машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пассажир получил несколько травм, его доставили в больницу.
ДТП
Реклама
Реклама