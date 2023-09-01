Происшествия 01 сентября 2023, 14:27 Уснувший за рулем водитель «Газели» устроил ДТП в Нижегородской области

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В Сеченовском районе Нижегородской области произошла авария, в результате которой «Газель» опрокинулась на бок. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на УГИБДД региона.

Водитель грузовика рано утром ехал с пассажиром и заснул за рулем. Из-за этого мужчина потерял управление, и машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пассажир получил несколько травм, его доставили в больницу.

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