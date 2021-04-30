Уснувший водитель спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями в Тюмени

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 36-летнему ранее судимому мужчине, которого признали виновным в автомобильной аварии. В ДТП тяжелые травмы получила 23-летняя девушка. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

Авария произошла в декабре 2020 года в темное время суток. Подозреваемый подрабатывал частным извозом. Он уснул за рулем, и его автомобиль выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с другой машиной. За рулем иномарки находилась девушка. В ДТП она «получила тяжкий вред здоровью».

Виновник аварии ранее был судим за преступления, связанные с наркотиками. Он находился на условном сроке.

Суд признал мужчину виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Условный срок ему заменили на реальный. В колонии общего режима осужденный проведет ближайшие три года и три месяца. Также он не сможет управлять транспортным средством 1,4 года.