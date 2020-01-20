Уснувший водитель сбил двух пешеходов в Ставропольском крае

Пострадали также водитель иномарки и еще один пешеход. Люди, которые ремонтировали автобус, не выставили аварийный знак. Кроме того, на их одежде не было светоотражающих элементов.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.