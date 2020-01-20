20 января 2020, 18:56
Уснувший водитель сбил двух пешеходов в Ставропольском крае
В Ставропольском крае водитель Hyundai Solaris заснул за рулем и врезался в двух человек, которые стояли около припаркованного на обочине автобуса и ремонтировали его. Один из пешеходов погиб на месте, второй попал в больницу с травмами. Об этом сообщило издание newstracker.ru.
Пострадали также водитель иномарки и еще один пешеход. Люди, которые ремонтировали автобус, не выставили аварийный знак. Кроме того, на их одежде не было светоотражающих элементов.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.