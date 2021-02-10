Уснувшего в автобусе школьника без родителей нашли на Речном вокзале

На Речном вокзале нашли уснувшего в транспорте школьника. В столичном главке МВД «360» рассказали, что ребенок ехал с тренировки. Информацию СМИ о том, что мальчик избит, в полиции не подтвердили.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что речь идет о юном жителе города 2011 года рождения.

«Он уснул, ехал с тренировки. Отвезли в тепло, в отдел полиции. За ним приедут родители. Информации об избиении нет», — подчеркнули правоохранители.

Telegram-канал «112» сообщил, что на спящего школьника в автобусе обратили внимание пассажиры. На нем якобы были следы побоев. На место вызвали скорую и полицейских.

Выяснилось, что мальчик занимается боксом — синяки как раз получил на тренировки. После занятий он устал и уснул в транспорте.