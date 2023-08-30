Происшествия 30 августа 2023, 17:36 Уснувшего на лавке москвича обокрали почти на два миллиона рублей Baza: оборудование за 1,8 миллиона рублей украли у уснувшего на улице москвича РИА «Новости»

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У 29-летнего сотрудника одного из телеканалов в Москве украли оборудование почти на два миллиона рублей, когда он уснул на скамейке. О происшествии рассказал Telegram-канал Baza.

По информации канала, после тяжелого рабочего дня мужчина употребил слишком много алкоголя и заснул прямо на лавке во дворе жилого дома. У него был с собой чемодан и кофр с радиостанциями и зарядными устройствами. Общая стоимость техники составляла 1,8 миллиона рублей.

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Когда мужчина проснулся, он обнаружил, что его чемодан и кофр пропали. Он немедленно обратился в полицию, и благодаря видеозаписям с камер сотрудники органов быстро нашли похищенное. Оказалось, что злоумышленник спрятал украденное оборудование в одном из соседних подъездов.

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