21 июня 2023, 13:36
«Услышали мощный взрыв». Жительница поселка Калининец — о падении БПЛА
Жительница Калинца сообщила, что от взрыва БПЛА затряслось все вокруг
Когда беспилотник ВСУ упал в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа, раздался мощный взрыв. Об этом «360» рассказала местная жительница.
«Сначала один беспилотник, потом второй прилетел. <…> Мощный взрыв был. Затряслось все. Мы, естественно, перепугались», — рассказала пенсионерка.
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По ее словам, ее поразило, что второй дрон резко изменил траекторию полета.
«Через некоторое время смотрим — второй беспилотник летит. Сначала сюда летел, на дома, а потом резко повернул в сторону», — отметила жительница поселка Калининец.
Она подчеркнула, что взрывы напугали людей, но панику не вызвали.
«Живем на пороховой бочке. Страшно, а что делать? Никто не паникует», — заключила женщина.
Украинские боевики утром в среду сделали попытку атаковать с юга Московскую область беспилотниками. Они использовали три беспилотника самолетного типа.
Наро-Фоминск
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