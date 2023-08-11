11 августа 2023, 12:27
«Услышал звук — бабах!» Житель Москвы о моменте падения беспилотника
Житель Москвы Антон — о падении дрона: звук был громким, но мыслей о взрыве не возникло
Житель Москвы Антон, чья квартира находится в пяти минутах от места падения беспилотника, рассказал «360», что поначалу у него не возникло мыслей о взрыве. Неподалеку идет стройка, и молодой человек решил, что что-то упало там.
«Сидел работал с открытым окном, услышал звук: бабах! Сначала не обратил внимания, потому что периодически на стройке что-то падает, звук достаточно классический, про взрыв я даже не подумал. Минут через пять стал смотреть ленту новостей и увидел, что что-то упало, оказывается», — поделился Антон.
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Он добавил, что не видел столб дыма — когда он выглянул в окно, ничего уже не было заметно. Была «какая-то дымка непонятная», но он не придал этому значения.
Выяснив, что произошло, Антон решил сходить на место случившегося.
«Я увидел, что экстренные службы приехали и серьезного ограждения нет, поэтому решил, что в целом здесь уже безопасно, и пришел посмотреть, интересно было», — признался парень.
О том, что что-то упало на стройке, после взрыва подумала и другая местная жительница.
Беспилотники
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