Эксклюзив 11 августа 2023, 12:27 «Услышал звук — бабах!» Житель Москвы о моменте падения беспилотника Житель Москвы Антон — о падении дрона: звук был громким, но мыслей о взрыве не возникло Телеканал «360»

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Житель Москвы Антон, чья квартира находится в пяти минутах от места падения беспилотника, рассказал «360», что поначалу у него не возникло мыслей о взрыве. Неподалеку идет стройка, и молодой человек решил, что что-то упало там.

«Сидел работал с открытым окном, услышал звук: бабах! Сначала не обратил внимания, потому что периодически на стройке что-то падает, звук достаточно классический, про взрыв я даже не подумал. Минут через пять стал смотреть ленту новостей и увидел, что что-то упало, оказывается», — поделился Антон.

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Он добавил, что не видел столб дыма — когда он выглянул в окно, ничего уже не было заметно. Была «какая-то дымка непонятная», но он не придал этому значения.

Выяснив, что произошло, Антон решил сходить на место случившегося.

«Я увидел, что экстренные службы приехали и серьезного ограждения нет, поэтому решил, что в целом здесь уже безопасно, и пришел посмотреть, интересно было», — признался парень.

О том, что что-то упало на стройке, после взрыва подумала и другая местная жительница.