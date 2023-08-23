Эксклюзив 23 августа 2023, 05:05 «Услышал сзади „бах“». Очевидцы рассказали о падении обломков беспилотника в Химках Жители Химок заявили, что слышали три взрыва при атаке БПЛА

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Жители микрорайона Старбеево в Химках рассказали «360» о падении обломков беспилотника, который повредил стену здания. По словам очевидцев, взрыва было три, последний самый сильный.

Мужчина рассказал, что его разбудили громкие звуки. Это были взрывы, и третий был самый мощный, отметил местный житель. Все произошло примерно в 03:00.

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Другой житель Химок рассказал, что обломки упали в тот момент, когда он ехал с работы домой.

«Я проезжал мимо, и сначала подумал, что после работы „глюкануло“. <…> Услышал сзади „бах“, подумал, что упал шифер, взрыва не было», — поделился очевидец.

Мужчина отметил, что БПЛА упал именно в тот момент, когда он проезжал мимо здания. Он также отметил, что экстренные службы приехали быстро.

Жители Химок сообщили о мощных взрывах, от которых задрожали окна и сработала сигнализация на машинах, в 02:45 в ночь на 23 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что системы ПВО сбили беспилотники в Подмосковье, еще один БПЛА попал в строящееся здание в Москва-Сити.