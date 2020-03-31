Условный срок получил житель тундры, который застрелил вахтовика

Против тундровика возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвиняемый полностью признал свою вину. Он также помогал сотрудникам следствия раскрыть преступление.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее житель тундры случайно застрелил вахтовика. Курок ружья зацепился за пенопласт, когда виновный решил отогнать собак.