31 марта 2020, 12:29
Условный срок получил житель тундры, который застрелил вахтовика
Вечером 10 июня 2019 года житель тундры случайно убил вахтовика, который обратился к нему за помощью. Виновный получил наказание по условному сроку. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.
Против тундровика возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвиняемый полностью признал свою вину. Он также помогал сотрудникам следствия раскрыть преступление.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.
Решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее житель тундры случайно застрелил вахтовика. Курок ружья зацепился за пенопласт, когда виновный решил отогнать собак.