12 января 2023, 16:02
Условный срок получил петербуржец за выламывание руки сотруднице полиции
Мужчина получил условный срок за применение насилия в отношении сотрудницы полиции в Санкт-Петербурге. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно, сообщил сайт patrol.spb.ru.
Летом сотрудница полиции потребовала у мужчины прекратить нарушать общественный порядок на Конюшенной площади. Предъявить свои документы нарушитель отказался, после чего ударил сотрудницу по руке и вывихнул ее.
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Отмечается, что в процессе судебных слушаний мужчина свою вину не признал.
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Санкт-Петербург
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