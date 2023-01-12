Происшествия 12 января 2023, 16:02 Условный срок получил петербуржец за выламывание руки сотруднице полиции

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Мужчина получил условный срок за применение насилия в отношении сотрудницы полиции в Санкт-Петербурге. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно, сообщил сайт patrol.spb.ru.

Летом сотрудница полиции потребовала у мужчины прекратить нарушать общественный порядок на Конюшенной площади. Предъявить свои документы нарушитель отказался, после чего ударил сотрудницу по руке и вывихнул ее.

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Отмечается, что в процессе судебных слушаний мужчина свою вину не признал.

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