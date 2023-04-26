Происшествия 26 апреля 2023, 19:35 Условие для признания терактом поджога РЦНК назвали в России Глава Россотрудничества Примаков: пожар в РЦНК в столице Кипра мог быть терактом РИА «Новости»

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Поджог Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии будет признан терактом при условии, если в здание действительно бросили коктейль Молотова. На это глава Россотрудничества Евгений Примаков указал в беседе с РИА «Новости».

«Мы обращаемся в правоохранительные органы. Видеозаписи с камер наблюдения смотрим, все полиции передадим. Мы не знаем точно, был ли это коктейль Молотова. Если подтвердится, то это типичный теракт», — пояснил он.

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Примаков добавил, что центр ведет активную работу на Кипре несмотря на то, что там уже происходили разные эксцессы. Он также выразил надежду, что всех злоумышленников найдут.

Пожар произошел в здании Российского центра науки и культуры в городе Никосии в среду, 26 апреля. По словам руководителя Алины Радченко, людей успели оперативно эвакуировать из РЦНК.

По предварительным данным, неизвестные бросили в здание коктейли Молотова. Департамент пожарной охраны Никосии сейчас устанавливает причины возгорания. В результате пожара сгорели стена, крыша и материалы.