Происшествия 17 июля 2023, 10:00 Ускоренный досмотр людей и машин введут на границе Херсонской области и Крыма Врио губернатора Сальдо: на границе с Крымом ускорят досмотр людей и машин

Читать 360tv в

После ЧП на Крымском мосту на административной границе Крыма и Херсонской области примут меры для ускорения досмотра людей и машин. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Политик добавил, что уже обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым ситуацию, которая сложилась с транспортным сообщением.

Реклама

«Возвращенные регионы по полной включатся в организацию движения для людей в Крым по сухопутному маршруту вдоль азовского побережья», — указал он.

Херсонская область, по его словам, готовится к увеличению транспортного и пассажирского потока. Сальдо напомнил, что большая часть дороги от Мелитополя до АПП «Джанкой» в пределах региона ранее прошла капитальный ремонт. Подъезды к пункту пропуска расширили.

«Будут приняты меры для ускорения досмотра людей и машин», — подчеркнул врио главы области.

По его словам, специалисты также прорабатывают возможность направления части турпотока через пункт пропуска «Армянск». Им могли бы воспользоваться туристы, направляющиеся на восточное побережье Крыма, отметил Сальдо.

«Повреждение <…> Крымского моста — это вторично. Первично то, что украинская пропаганда глумится над гибелью на мосту мирных граждан», — заключил он.