26 марта 2024, 15:50
Усиление ударов ВСУ по Белгородской области объяснили провалом контрнаступления
Бортников: ВСУ атаковали Белгородскую область после провала контрнаступления
Решение командования украинских войск усилить удары по Белгородской области связано с попытками доказать свою состоятельность после провала летнего контрнаступления. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава ФСБ Александр Бортников.
Он добавил, что сейчас российские военные отодвигают украинские войска как можно дальше от Донецка и всей территории Донбасса. В результате ВСУ переключились на удары по приграничной территории России.
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«Что нужно сделать, чтобы доказать свою состоятельность? Нужно в тылу проводить диверсии и террористические акты. На что нацелено собственно говоря и руководство спецслужб Украины, и британские спецслужбы», — заявил Бортников.
Глава ФСБ подчеркнул, что такими методами украинские боевики добиваются как можно большего недовольства со стороны жителей обстреливаемых территорий.
Украинские боевики усилили обстрелы Белгородской области с начала этого года после массированных ударов по столице региона.
Только за сегодняшний день дежурные средства противовоздушной обороны перехватили над Белгородской областью 13 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и две ракеты «Град».Некоторые выпущенные со стороны Украины боеприпасы долетели до села Головчино Грайворонского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки ранения получили три человека, в их числе двое пожарных.
ФСБ
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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