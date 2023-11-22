Происшествия 22 ноября 2023, 19:41 Ушибы мягких тканей выявили у 5 пострадавших после столкновения поездов в Ульяновской области Губернатор Русских: у 5 пассажиров поезда Адлер — Пермь есть ушибы мягких тканей

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Среди пострадавших при столкновении поездов в Ульяновской области пять человек получили ушибы мягких тканей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

После ЧП, подчеркнул он, на место срочно выехали две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы.

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«Провели осмотр всех пассажиров поезда. По последним данным, у пяти человек зафиксированы ушибы мягких тканей», — уточнил Русских.

По словам губернатора, помощь пострадавшим оказали на месте, от госпитализации люди отказались — хотели быстрее попасть домой.

До момента отправления поезда на месте происшествия оставались дежурить бригады врачей.

Как уточнили в РЖД, поезд Адлер — Пермь продолжил движение по маршруту после замены поврежденного локомотива. Задержка в пути составила около четырех часов.

Пассажирский состав столкнулся с маневренным поездом в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги 22 ноября.