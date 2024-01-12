Эксклюзив 12 января 2024, 15:06 «Ушибы до крови». Стало известно, какие травмы получила пассажирка маршрутки из Нижнего Тагила Источник «360»: водитель маршрутки в Нижнем Тагиле избил девушку из-за замечания Телеканал «360»

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Водитель маршрутки № 36 в Нижнем Тагиле напал на несовершеннолетнюю и выкинул ее из транспорта. Подробности случившегося «360» раскрыл приятель пострадавшей.

По его словам, девушка находилась в маршрутке с подругой. После того, как транспорт приехал на остановку, пострадавшая расплатилась с водителем, однако у нее выпало несколько монет. Мужчина нахамил девушке — она в ответ попросила его общаться нормально.

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«Он выскочил и с агрессией начал ее бить <…> Прохожие люди начали вступаться. <…> Он потом успокоился, уехал, и все. А она вся в травмах», — поделился собеседник.

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Он рассказал, что в результате случившегося девушка заработала ссадины.

«Возможно, как-то на кости повлияло, может, просто болит там… Или суставы. <…> Ушибы до крови, короче», — сообщил молодой человек.

По данным СУ СК России по Свердловской области, водитель применил физическое насилие к двум несовершеннолетним. Следователи организовали проверку по факту случившегося.

Сама пострадавшая в беседе с порталом E1 предположила, что у водителя проблемы с нервами. Во время поездки мужчина хамил и другим пассажирам.