25 июля 2023, 18:03
Ушел из жизни заслуженный врач России Сергей Швед
Скончался заслуженный врач России, почетный профессор Центра им. Илизарова Сергей Швед. Ему был 81 год. Об этом сообщило издание Ura.ru.
Сергей Швед умер 22 июля в Кургане. Причина заключается в болезни, от которой медик страдал на протяжении нескольких последних лет жизни.
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За свою жизнь он создал четыре монографии, более 300 научных работ, которые публиковали в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Также он создал 46 изобретений, написали «Дни.ру».
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