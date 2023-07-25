Происшествия 25 июля 2023, 18:03 Ушел из жизни заслуженный врач России Сергей Швед

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Скончался заслуженный врач России, почетный профессор Центра им. Илизарова Сергей Швед. Ему был 81 год. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Сергей Швед умер 22 июля в Кургане. Причина заключается в болезни, от которой медик страдал на протяжении нескольких последних лет жизни.

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За свою жизнь он создал четыре монографии, более 300 научных работ, которые публиковали в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Также он создал 46 изобретений, написали «Дни.ру».