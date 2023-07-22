Происшествия 22 июля 2023, 10:44 Ушел из жизни глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников скоропостижно скончался в 40 лет РИА «Новости»

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Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников умер на 41-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушел из жизни глава „ИКС Холдинга“, известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», — написали в сообщении компании.

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Причину смерти предпринимателя не уточнили.

Антон Черепенников пришел в IТ-сферу в 2005 году. Уже в 2018 году он создал и возглавил «ИКС Холдинг», который занимался инвестиционными проектами. Деятельность компаний, входящих в группу, связана с работой с данными.

Предприниматель стал одним из выдающихся бизнесменов своего поколения. Он известен и как киберспортсмен: принимал участие в соревнованиях по Counter Strike и Quake.