Ушел из жизни бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин

Бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Союз конькобежцев России.

«Союз конькобежцев России выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Николая Васильевича», — говорится в сообщении.

Гудин был тренером российской сборной с 2006 по 2010 год. Под его руководством тренировались чемпионка Светлана Бажанова и призер чемпионатов мира Вадим Саютин.