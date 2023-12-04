Эксклюзив 04 декабря 2023, 19:44 «Ушел искать собаку». Стали известны подробности гибели пенсионера в Хабаровском крае Тигр растерзал пытавшегося спасти свою собаку пенсионера в Хабаровском крае РИА «Новости»

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Пенсионера, который погиб при нападении тигра, нашли в километре от села Обор в Хабаровском крае. Мужчина ушел в лес искать свою собаку по следам диких животных и не вернулся, об этом «360» рассказал глава Ситинского сельского поселения муниципального района имени Лазо Евгений Лупин.

Супруга погибшего забила тревогу после того, как муж не пришел домой. Она обратилась за помощью к местным жителям. Тело мужчины нашли примерно в километре от населенного пункта.

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Собеседник «360» отметил, что погибшего обнаружили в снегу лежащим лицом вниз. Рядом с ним была кровь и части органов. Кому они принадлежат, предстоит установить экспертам.

«Рядом с телом лежало ружье с переломанным прикладом, поэтому можно предположить, что он стрелял по тигру. Однако пока делать какие-либо выводы рано. Ведь смерть могла произойти и от сердечного приступа, ведь он уже был преклонного возраста», — добавил он.

По словам Лупина, погибший пенсионер не был охотником — вероятно, просто хотел найти останки своей собаки.

«Мы с ним вместе работали, он в свое время был начальником локомотивного депо. Золотой был человек, дружелюбный и жизнерадостный», — рассказал глава поселения.

Также он отметил, что на территории Ситинского поселения минувшим летом было очень много случаев, когда тигр нападал на собак. А с приходом зимы нападения на домашних животных практически прекратились.

В СК России по Хабаровскому краю сообщили, что 4 декабря тигр напал на человека неподалеку от поселка Обор. Криминалисты обнаружили на месте тело мужчины со следами воздействия животного.