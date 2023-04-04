Происшествия 04 апреля 2023, 23:44 Ушедший добровольцем журналист из Петербурга погиб в зоне спецоперации Погиб петербургский журналист Денис Семенов, ушедший добровольцем в зону СВО Unsplash

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Журналист из Санкт-Петербурга Денис Семенов, который отправился в зону СВО добровольцем, погиб на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщили его друзья.

«Его последним боевым заданием в составе группы было вынести тела павших товарищей. Так и погибли, он и еще парнишка с позывным Тайга. Это было вечером 30 марта», — рассказала агентству подруга погибшего журналиста.

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Позже выяснилось, что тела погибших россиян были заминированы.

Собеседница агентства рассказала, что Денис Семенов был талантливым и остроумным человеком, писал песни и сам их исполнял. Для него долг Родине и долг дружбе никогда не были пустыми словами, отметила девушка.

«Он часто упоминал погибших детей Донбасса, и это, опять же, не ради показухи, это была его действительная боль», — рассказала подруга погибшего.

По ее словам, журналист поехал в зону СВО перед Новым годом «поиграть на гитаре» и привезти гуманитарку. Поехал, поиграл, а потом пошел на фронт добровольцем. Семенов писал стихи из зоны спецоперации. Хоронить журналиста будут его мать и сестра из Новосибирска.