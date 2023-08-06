Эксклюзив 06 августа 2023, 11:17 Ушедшие под воду улицы Екатеринбурга показали на видео Появилось видео затопленных улиц Екатеринбурга после мощного ливня

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Сильнейший ливень обрушился на Екатеринбург утром в воскресенье, 5 августа. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

На некоторых дорогах уровень, судя по кадрам, поднялся практически на полметра, у автомобилей и автобусов под воду полностью ушли колеса.

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Местные жители в шутку начали предлагать друг другу искупаться. Часть машин не смогли проехать по лужам, получили гидроудар и заглохли.

«Могу сказать по улице возле торгового центра „Таганский ряд“. Там во время дождей всегда потоп, машины глохнут, трамваи стоят. Мы простояли, слава богу, минут 10, нам повезло», — рассказала «360» местная жительница.

Пресс-служба ГИБДД по Свердловской области предупредила, что в связи с погодными условиями произошли перебои электроснабжения, поэтому некоторые светофоры на перекрестках не работают.

«Необходимо руководствоваться дорожными знаками. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на больших перекрестках», — отметили в ведомстве.

В середине июля Екатеринбург накрыл густой смог от лесных пожаров, на некоторых участках дороги видимость сократилась практически до нуля.