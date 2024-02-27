Эксклюзив 27 февраля 2024, 12:37 Ушедшего с отцовским ружьем молодого человека нашли мертвым в Нижегородской области Житель Городца ушел из дома с оружием отца, его нашли мертвым РИА «Новости»

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В городе Городец Нижегородской области ушедший из дома с оружием отца молодой человек совершил самоубийство. Об этом «360» рассказала глава одного из местных товариществ собственников жилья.

«Мальчика нашли, труп. Родителям соболезнуем», — сказала она.

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Об исчезновении молодого человека с оружием ранее сообщила пресс-служба МВД по Нижегородской области. Правоохранители получили сообщение от местного жителя, что вечером 27 февраля его сын 2005 года рождения ушел из дома с охотничьим ружьем, которое хранилось в сейфе.

На место ЧП прибыли сотрудники МВД и Росгвардии. Силовики выставили наряды в местах предполагаемого появления молодого человека, однако позднее обнаружили его тело.

В октябре 2023 года в Саратовской области подросток начал стрельбу из пистолета на детской площадке, пострадал один ребенок.