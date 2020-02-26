Ущерб от урагана на Ставрополье оценили в 60 млн руб.

Предварительно ущерб от ураганного ветра оценили в 60 миллионов рублей. Стихия нанесла ущерб жилым домам, школам, детским садам, а также объектам спорта и здравоохранения.

В наиболее пострадавших районах для ликвидации последствий разгула стихии ввели режим чрезвычайной ситуации. Это Буденновский район, а также Советский и Нефтекумский городские округа.

Двум жителям региона потребовалась помощь медиков. В данный момент их жизням ничего не угрожает.