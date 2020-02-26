26 февраля 2020, 04:39
Ущерб от урагана на Ставрополье оценили в 60 млн руб.
Ураганный ветер в Ставропольском крае повредил около сотни жилых домов, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
Предварительно ущерб от ураганного ветра оценили в 60 миллионов рублей. Стихия нанесла ущерб жилым домам, школам, детским садам, а также объектам спорта и здравоохранения.
В наиболее пострадавших районах для ликвидации последствий разгула стихии ввели режим чрезвычайной ситуации. Это Буденновский район, а также Советский и Нефтекумский городские округа.
Двум жителям региона потребовалась помощь медиков. В данный момент их жизням ничего не угрожает.