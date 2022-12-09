09 декабря 2022, 12:53
Ущерб от пожара в «Мега Химки» назвали рекордным
ВСС оценил ущерб от пожара в «Мега Химки» как рекордный для таких объектов в России
Убытки от пожара в торговом центре «Мега Химки», который начался с гипермаркета OBI, окажутся рекордными по объемам для подобных объектов в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.
«Это рекордная величина страхового убытка по таким объектам для РФ», — подчеркнули в организации.
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Пожар вспыхнул в магазине OBI в Химках утром 9 декабря. Очевидцы рассказали о мощном взрыве, который разбудил жителей домов на Молодежной улице.
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Пламя удалось локализовать на площади семь тысяч квадратных метров. Пожарные работали по повышенному рангу сложности. Известно об одном погибшем — это сотрудник ТЦ «Мега Химки».
Следователи уже возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара в подмосковном ТЦ оценили в 20–30 миллиардов рублей.
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
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