Происшествия 09 декабря 2022, 12:53 Ущерб от пожара в «Мега Химки» назвали рекордным ВСС оценил ущерб от пожара в «Мега Химки» как рекордный для таких объектов в России РИА «Новости»

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Убытки от пожара в торговом центре «Мега Химки», который начался с гипермаркета OBI, окажутся рекордными по объемам для подобных объектов в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

«Это рекордная величина страхового убытка по таким объектам для РФ», — подчеркнули в организации.

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Пожар вспыхнул в магазине OBI в Химках утром 9 декабря. Очевидцы рассказали о мощном взрыве, который разбудил жителей домов на Молодежной улице.

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Пламя удалось локализовать на площади семь тысяч квадратных метров. Пожарные работали по повышенному рангу сложности. Известно об одном погибшем — это сотрудник ТЦ «Мега Химки».

Следователи уже возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара в подмосковном ТЦ оценили в 20–30 миллиардов рублей.