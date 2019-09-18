Ущерб от паводка в Хабаровском крае достиг 1 млрд рублей

«Всего в результате паводковой ситуации населению и инфраструктуре края по предварительным оценкам нанесен ущерб в размере 990 миллионов рублей», — говорится в сообщении портала.

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Как рассказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в зону подтопления попало 93 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях края. От стихии пострадало 670 жилых домов, в которых проживает более двух тысяч человек.

Фургал принял участие в совещании при Президенте России по вопросам ликвидации последствий паводка на пострадавших территориях.

Во время встречи он предложил внести дополнения в Жилищный кодекс РФ по изыманию в пользу государства или муниципалитета затопленных территорий и аварийного жилья и сообщил, что в пострадавших от паводка районах края на данный момент работает 56 оценочных комиссий.

Глава региона также обратился к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой оказать Хабаровскому краю финансовую помощь.