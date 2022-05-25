Ущерб от паводка начали подсчитывать в Якутии

Власти Якутии подсчитывают нанесенный ущерб селам от паводка. По их данным, в регионе затопило почти 130 дворов и 65 домов. Об этом написал ОТР.

В настоящий момент рабочие насыпают дамбу в селе Графский Берег Намского района. Сложной остается ситуация и в семи других поселках.

Немного улучшилась обстановка возле рек Лена и Колыма. Там подрывники разбили несколько заторов с помощью взрывчатки. За паводком с воздуха продолжают наблюдать четыре оперативные группы.