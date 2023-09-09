Происшествия 09 сентября 2023, 22:03 Усадьба Вахрамеева загорелась в историческом центре Ярославля Сильный пожар вспыхнул в бывшем здании военкомата в Ярославле Соцсети

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В центре Ярославля на улице Ушинского загорелось здание усадьбы Вахрамеева. Об этом сообщили читатели 76.RU с места событий.

Пожар начался около 21:00. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что огонь охватил несколько этажей здания. Информации о пострадавших не поступало. Другие детали случившегося выясняются. Сейчас на месте работают пожарные.

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«Весь центр в дыму, люди в ужасе!» — сообщили очевидцы.

Усадьба Авенира Вахрамеева была построена в начале XIX века и считается редким образцом гражданского зодчества. Здание является памятником федерального значения.

Вечером 8 сентября спасатели ликвидировали пожар в Центральном округе Москвы на Арбате.На втором и третьем этажах здания произошло задымление и прорвало трубу с кипятком.