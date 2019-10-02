Усадьба прошлого века сгорела в Красноярске. Местные винят бомжей
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Пожар разгорелся ночью 2 октября на улице Ленина. Для тушения усадьбы из бруса отправили 14 человек и четыре пожарных машины.
Когда приехали первые специалисты, строение было полностью охвачено огнем. Возгорание удалось полностью ликвидировать только через четыре часа непрерывной работы. В результате полностью выгорела кровля дома и второй этаж. Пожар уничтожил 200 квадратных метров старинной постройки, пишет «Интерфакс».
По предварительной причине, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных.
Как отметили NGS24.RU в пресс-службе, здание было нежилым. По словам местных жителей, там могли находиться бомжи, но пожарные не нашли в помещениях людей.
Доходный дом признали памятником архитектуры начала XX века в 2017 году. При этом усадьбу не охраняли и не использовали.