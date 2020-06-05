Уроженцы Чечни избили ялтинского чиновника после замечания

Помощник главы администрации Ялты Дилявер Сайдаметов сделал замечание уроженцам Чечни за агрессивную езду на машине в квартале, где на улице играли дети. Молодые люди уехали, но вскоре вернулись уже на двух машинах. С обрезками арматуры они напали на чиновника.

Как сообщил Telegram-канал «Подъем», Сайдаметов оказал сопротивление, но один из нападавших ударил его по голове железным прутом. Уроженцы Чечни бросили машины и скрылись.

К месту происшествия прибыл ОМОН. Сайдаметов был доставлен в больницу. Местные жители сообщили каналу, что нападавшие сбежали от местных, забрались на скалу и не могут с нее слезть. Ялтинцы вызвали МЧС. Горожане возмущены случившимся, и решили сами найти и доставить в полицию нападавших.

Начальник Отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова сообщила «360», что информация о происшествии проверяется. По ее данным, Дилявер Сайдаметов в полицию не обращался.