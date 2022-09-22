Уроженцу Казани, убившему более 30 человек, вынесут приговор | 360°

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Уроженцу Казани, убившему более 30 человек, вынесут приговор

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Суд Казани вынесет приговор мужчине, который обвиняется в убийстве более 30 человек, совершенных в период с 2011 по 2012 годы. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службе СК России.

Следствие выяснило, что мужчина пробирался в квартиры к пожилым женщинам под видом коммунальщика, душил их, а затем забирал деньги и ценные вещи.

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Злоумышленника задержали лишь в декабре 2020 года. Во время допроса он сознался в содеянном.

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Правоохранители также выяснили, что ранее мужчина был дважды судим за хранение оружия и кражу.

Убийства

Казань

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