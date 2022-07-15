Уроженцу ЯНАО вынесут наказание за изнасилование 18-летней давности

Полиция задержала уроженца Ноябрьска, который обвиняется в групповом изнасиловании 18-летней давности. Поймать преступника удалось на территории Свердловской области. Об этом написал сайт «Красный север».

По данным правоохранителей, инцидент произошел в 2004 году. Тогда двое друзей пробрались к соседке через балкон, заперли ее мужа в комнате и принялись насиловать женщину, сообщило ИА Nation News.

После совершения преступления злоумышленники договорились, что один из них возьмет всю вину на себя, а второй будет носить ему деньги в тюрьму. Однако второй не выполнил своего обещания и ушел в армию. Спустя 18 лет его удалось найти в Свердловской области.

Уголовное дело по факту группового изнасилования направлено в суд.