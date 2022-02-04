Уроженца Узбекистана депортируют за похищение ребенка в Ижевске

Мужчину из Узбекистана депортируют за похищение ребенка в Ижевске. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества региона.

Уточняется, что мужчина ушел на прогулку с ребенком 1,5 года, которого считает своим сыном. Матери он его не вернул.

На него завели уголовное дело и позже задержали в Казани. В итоге его приговорили в депортации на родину.

Ранее два судимых мужчины, которые обвиняются в убийстве пятилетней девочки в Костроме, в течение недели выбирали себе жертву среди детей, рассказал источник «Царьграда». По его словам, преступление было приурочено к дню рождения одного из предполагаемых убийц.