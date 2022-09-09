Уроженца Средней Азии ранили в Петербурге | 360°

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Уроженца Средней Азии ранили в Петербурге

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В полицию Красносельского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении мужчины, уроженца Средней Азии. Об этом написал «Петроград» со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 7 сентября в дома № 15 по улице Пионерстроя. По предварительным данным, 21-летний мигрант ранил ножом 25-летнего знакомого во время ссоры.

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Мужчину передали медикам. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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