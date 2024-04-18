Происшествия 18 апреля 2024, 17:45 Уроженца Оренбургской области будут судить в Петербурге за кражу телефона с помощью скриншота

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В Петербурге пройдет суд над 32-летним уроженцем Оренбургской области, который обвиняется в краже телефона. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на прокуратуру Адмиралтейского района города.

Мужчина нашел в Интернете объявление о продаже телефона за 50 тысяч рублей и договорился о встрече с продавцом. Обвиняемый согласился купить гаджет, но предложил перевести деньги через мобильный банк. Он показал петербуржцу на экране своего смартфона поддельный чек, а затем скрылся с телефоном в неизвестном направлении. Деньги на счет бывшего владельца товара так и не поступили.

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Уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде.