Происшествия 27 июня 2023, 20:15 Уроженца Мурманска заподозрили в краже ноутбука из московского кафе МВД: в Москве задержали мурманчанина по подозрению в краже ноутбука в кафе

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего уроженца Мурманска по подозрению в краже ноутбука. Против него возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба управления МВД по Москве.

По версии следствия, в кафе, расположенном на улице Зацепский Вал, приезжий мужчина заметил оставленный на торговой стойке ноутбук. Не стесняясь других посетителей, злоумышленник осмотрелся, чтобы его не заметил персонал, отключил компьютер от проводов и украл его.

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Материальный ущерб оценили в 25 тысяч рублей. Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого в Подмосковье. Краденный гаджет мужчина успел продать, а деньги потратил.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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