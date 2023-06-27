27 июня 2023, 20:15
Уроженца Мурманска заподозрили в краже ноутбука из московского кафе
МВД: в Москве задержали мурманчанина по подозрению в краже ноутбука в кафе
Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего уроженца Мурманска по подозрению в краже ноутбука. Против него возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба управления МВД по Москве.
По версии следствия, в кафе, расположенном на улице Зацепский Вал, приезжий мужчина заметил оставленный на торговой стойке ноутбук. Не стесняясь других посетителей, злоумышленник осмотрелся, чтобы его не заметил персонал, отключил компьютер от проводов и украл его.
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Материальный ущерб оценили в 25 тысяч рублей. Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого в Подмосковье. Краденный гаджет мужчина успел продать, а деньги потратил.
Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Ранее бывший сотрудник ЧОП в Москве угнал у друга Land Cruiser с 250 миллионами рублей.
Кражи
Москва 2023
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