Происшествия 24 февраля 2023, 12:24 Уроженца Белгородской области арестовали за поджог общежития в центре Москвы Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в поджоге общежития в центре Москвы Пресс-служба Следственного комитета

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Обвиняемого в поджоге общежития в центре Москвы, уроженца Белгородской области Юрия Хромченко арестовали на два месяца. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы, передал ТАСС.

«Избрать в отношении обвиняемого Хромченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 апреля», — постановил суд.

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Как передал корреспондент ТАСС из зала суда, Хромченко вину не признает. С его слов, он находился в соседней комнате и сам чуть не стал жертвой.

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Ранее следователи предъявили ему обвинение по статье УК РФ «Убийство». По версии следствия, Хромченко из-за неприязни к соседям поджег на пятом этаже строительный мусор. В тот день он в очередной раз поссорился с жильцами. В результате пожара погибли семь человек, в том числе и дети.

В Следственном комитете РФ по городу Москве уточнили, что уголовное дело расследуется сразу по трем статьям УК РФ: «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».