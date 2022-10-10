Воровка через окно украла деньги и продукты у жителей коммуналки в Петербурге | 360°

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Воровка через окно украла деньги и продукты у жителей коммуналки в Петербурге

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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает гражданку Узбекистана, которая подозревается в краже. Она пролезла в окно коммунальной квартиры и украла деньги и продукты. Об этом сообщил «Петроград».

Инцидент произошел накануне на улице Ивана Черных в Кировском районе города. Помимо денег и продуктов подозреваемая вынесла из квартиры ценные драгоценности.

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Всего ущерб от ее действий составил примерно 70 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Санкт-Петербург

Кражи

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