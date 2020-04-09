09 апреля 2020, 10:47
Уроженец Узбекистана ударил лопатой и обокрал мигранта в Санкт-Петербурге
Мужчина обратился в полицию с заявлением о грабеже в Курортном районе Санкт-Петербурга. По его словам, его друга обокрал неизвестный. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Заявитель пояснил, что злоумышленник ударил его знакомого лопатой по голове, затем забрал у пострадавшего мобильный телефон и банковскую карту. Нападавший скрылся с места происшествия.
Выяснилось, что им оказался гражданин Узбекистана. Материальный ущерб от его действий 12 тысяч рублей.
В настоящее время обдумывается возбуждение уголовного дела.