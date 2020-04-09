Уроженец Узбекистана ударил лопатой и обокрал мигранта в Санкт-Петербурге

Заявитель пояснил, что злоумышленник ударил его знакомого лопатой по голове, затем забрал у пострадавшего мобильный телефон и банковскую карту. Нападавший скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что им оказался гражданин Узбекистана. Материальный ущерб от его действий 12 тысяч рублей.

В настоящее время обдумывается возбуждение уголовного дела.