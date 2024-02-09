Происшествия 09 февраля 2024, 17:33 Уроженец Таджикистана предстанет перед судом за гибель рабочего на стройплощадке в Нижнем Новгороде

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Суд рассмотрит дело уроженца Таджикистана, который обвиняется в гибели рабочего по неосторожности на стройплощадке ледовой арены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Весной прошлого года 19-летний парень сидел в кабине башенного крана и стал перемещать груз, не дождавшись специальной команды от другого рабочего. В результате этого груз придавил напарника к бетонной стене.

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Отмечается, что от полученных травм потерпевший скончался на месте.