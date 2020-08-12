Уроженец Кавказа едва не зарезал двух земляков в Сургуте

По данным информагентства, конфликт произошел девятого августа. «Дни.ру» рассказали, что двое мужчин сделали замечание молодому человеку из-за вызывающего поведения. В ответ он достал нож и ранил их. Жители соседнего дома поспешили им на помощь и пресекли преступление. Нападавшего задержали.