12 августа 2020, 17:46
Уроженец Кавказа едва не зарезал двух земляков в Сургуте
В Сургуте (ХМАО) между уроженцами одной их кавказских республик возникла перепалка, закончившаяся поножовщиной. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.
По данным информагентства, конфликт произошел девятого августа. «Дни.ру» рассказали, что двое мужчин сделали замечание молодому человеку из-за вызывающего поведения. В ответ он достал нож и ранил их. Жители соседнего дома поспешили им на помощь и пресекли преступление. Нападавшего задержали.