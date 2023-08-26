Происшествия 26 августа 2023, 09:37 Уровень воды во Владивостоке значительно спал Глава Владивостока Шестаков сообщил, что уровень воды в городе значительно спал Guo Feizhou/XinHua/globallookpress

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Спад уровня воды зафиксировали во Владивостоке после паводка. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков в своем Telegram-канале.

«Вода значительно спала по всему городу, в том числе — в районе Спутника. Безусловно, подтопления еще есть», — написал он.

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Шестаков добавил, что специалисты обследуют наиболее пострадавшие районы с помощью квадрокоптеров. Эксперты скоро приступят к разбору завалов в районе реки Объяснения.

Сотрудники МЧС помогут откачать воду в детских садах и школах, а дорожники приступят к аварийно-восстановительному ремонту. Сначала ямы залатают на основных магистралях, затем в микрорайонах. Электроснабжение в городе, где примерно 70 тысяч жителей остались без света после потопа, восстановили.

Из-за ливней во Владивостоке обрушилась опорная стена, подтопило школу и низкие участки дорог. В городе выпало 80 миллиметров осадков. В некоторых районах сошел грунт с косогоров, потоки воды повредили асфальт. Руководство города остановило движение трамваев и перекрыло федеральную дорогу «Уссури».

Специалисты устанавливают сумму ущерба и готовят решение по восстановлению конструкции. Уборкой сошедшего на дороги грунта занимались около 90 рабочих и 100 единиц спецтехники.