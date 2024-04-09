Происшествия 09 апреля 2024, 21:20 Уровень воды в Оренбурге преодолел опасную отметку Губернатор Паслер: уровень воды в реке Урал достиг отметки 931 сантиметр Глава города Орска Василий Козупица/ Telegram

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Жителям Оренбурга необходимо эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал, который преодолел критическую отметку на сантиметр. Об этом губернатор региона Денис Паслер сообщил в Telegram-канале.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 сантиметр. Призываю оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал он.

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Во вторник утром в Оренбурге включали сирены. Местных жителей призывали эвакуироваться из зон возможного подтопления. До этого эвакуированным жителям подтопленного города Орск предложили рассмотреть вариант с размещением в соседних районах.

В Оренбургскую область прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он определит дальнейшую работу спасателей, которые задействованы в ликвидации последствий паводка.