Происшествия 06 июня 2023, 21:31 Уровень воды в Новой Каховке начал спадать Мэр Леонтьев: уровень воды в Новой Каховке спал на пару сантиметров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды в Новой Каховке чуть спал. По его словам, вода ушла из города буквально на пару сантиметров, написало РИА «Новости».

«Вода немного из города ушла, совсем немного. Буквально, на один-два сантиметра вода ушла, но это пока не общая тенденция», — отметил градоначальник.

Реклама

Минувшей ночью украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС. По предварительным данным, атаку вели из РСЗО «Ольха». На данный момент, как пояснил мэр города, ситуация остается контролируемой.

Удары ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Днем в городе уровень воды поднялся на 11 метров. Идет эвакуация жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил, зачем ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС. По его словам, будут определенные сложности с водоснабжением Республики Крым, так как вода в основном поступала из Каховского водохранилища.