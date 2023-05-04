Происшествия 04 мая 2023, 22:51 Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки — Рогов Член ГСА Рогов: уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки РИА «Новости»

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Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 2,5 метра выше нормы и достиг критической отметки. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Уровень воды в водохранилище с момента антирекорда, который был зимой, поднялся до критической отметки. На смену антирекорду пришел рекорд. Вода поднялась на 17 метров, и на 2,5 метра выше нормы», — заявил Рогов.

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Речь идет об участке, расположенном на левом берегу Днепра в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка.

От подтопления их защищает дамба, которая сейчас оказалась под большим давлением. Если ее прорвет, в зоне подтопления окажутся десятки тысяч людей, отметил Рогов.

Причин повышения уровня воды в водохранилище несколько, помимо естественных, это неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье вверх по реке Днепр. Эти населенные пункты контролирует киевский режим. Ситуацию усугубляют отстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Станция частично повреждена.