Уровень воды в Амуре в Хабаровском крае вырос на 11 см за сутки

Уровень воды в Амуре увеличился на 11 сантиметров за последние сутки в Хабаровском крае. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Уточняется, что он приближается к опасной отметке. Сейчас зафиксированы подтопления в 22 поселениях. Спасатели занимаются укреплением дамб.

Ранее в Геленджике из-за проливного дождя включили систему оповещения, там работают сирены. Звук включенных сирен означает, что люди в подтопленных домах должны собрать документы, отключить освещение, газ и воду, а потом перебраться в местность, которая более безопасна.